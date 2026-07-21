У Зеленського заінтригували "вирішальними зустрічами" президента

В Офісі президента повідомили про "вирішальні зустрічі", що відбуваються 21 липня. У результаті цих нарад очікуються певні рішення.

Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Про які зустрічі йдеться?

Дмитро Литвин відповів на запитання одного з користувачів, коли очікувати "серйозну комунікацію".

За словами радника президента, цього дня відбувається дві "вирішальні зустрічі". Одна з них уже завершилася.

Щойно відбулася одна майже вирішальна зустріч, а зараз триває ще одна, по суті вирішальна. Одразу після рішень буде комунікація,

– написав радник Зеленського.

Наразі Литвин не уточнив, про що йшлось на зустрічах та які рішення планують оголосити.

Нагадаємо, в мережі активно обговорюють, чи звільнить президент Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Зокрема, радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що наразі не готовий говорити про рішення Володимира Зеленського щодо головкома.

На думку Подоляка, люди, які прийшли на протести, хочуть отримати відповіді від влади на певні питання. Президент, мовляв, готовий їх надати, але потребує консультацій.