Прослушка НАБУ: як у Києві "дерибанили" землю на мільйони гривень

НАБУ опублікувало записи прослуховування чиновників, яких підозрюють у масштабній схемі земельної корупції в Києві. За даними слідства, вони могли незаконно заволодіти ділянками вартістю 11,6 мільйонів гривень.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Національне антикорупційне бюро України. Серед фігурантів справи – заступник голови КМДА, депутати Київради та колишній депутат, який організував схему.

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З’явилися записи розмов чиновників

НАБУ розслідує корупційну оборудку, за якою земельні ділянки в Києві розподілялися на користь зацікавлених осіб. За даними слідства, організатором схеми був ексдепутат Київради Денис Комарницький. До неї також залучили заступника голови КМДА Петра Оленича та депутатів Київради Михайла Терентьєва й Олену Марченко.

За версією слідства, чиновники використовували службове становище, щоб ухвалювати вигідні рішення щодо розподілу столичної землі. У результаті місто втратило понад 11 мільйонів гривень.

Що відомо про підозрюваних

Суд уже обрав запобіжний захід Петру Оленичу – тримання під вартою з можливістю внесення 15 мільйонів гривень застави. А організатора схеми Дениса Комарницького оголосили в розшук.

НАБУ продовжує розслідування, а записи прослуховування можуть стати ключовими доказами у справі.