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Земельна афера на Львівщині: як чиновники та бізнесмени ховаються серед "атошників"

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Земельна афера на Львівщині
Земельна афера на Львівщині / Фото з відкритих джерел

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка підписав наказ про виділення 83 земельних ділянок біля озера Наварія учасникам АТО. Список потрапив до рук журналістів – і тут почали спливати цікаві нюанси. Кілька новоявлених землевласників справді виявились воїнами АТО, але ж далеко не всі.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк.

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Журналістка розповіла, що у списку тих, хто має отримати землю, опинились імена екс-депутата Львівської міськради Андрія Дзюбана, бізнесмена Ореста Давидка, і навіть екс-власника ТОВ "Вуглепромгруп" Миколи Кишинського.

Те, що землю виділяли не зовсім атовцям – півбіди. Навколо озера Наварія відпочивають і місцеві мешканці, і львів'яни. Та з якого дива обласні чиновники вирішили, що мають право віддавати ці ділянки під забудову? Людей – ніхто не питав,
– наголосила Тетяна Мартинюк.

За її словами, мешканці Львівщини вчасно спохопилися та підняли тривогу.


На мітингу під ЛОДА люди не дали можливості приховати аферу

На мітингу вони вимагали не підписувати проекти землеустрою та скасувати скандальні списки, і таким чином не дали можливості приховати аферу. Перед людьми виправдовувався сам губернатор Львівщини Олег Синютка. Адже за місцяць від створення комісії, яка мала б розібратись у махінаціях, люди не побачили жодних зрушень.

До того ж, висновок комісії вразив усіх: "Жодних порушень не виявили. Усе згідно із законом".

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 25 липня 2018 року

 

Теги: Новини України Відеоблоги Новини Львова ринок землі Шахрайство Корупція
Джерело: 24 канал
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