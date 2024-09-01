Вранці поблизу Криму стався землетрус
Джерело:Головний центр спеціального контролю
Зранку біля Кримського півострова зафіксували землетрус. Його магнітуда була 3,5 за шкалою Ріхтера.
Власне цей землетрус відноситься до ледве відчутних та не несе загрози для населення України. Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю зранку 1 вересня.
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Землетрус біля Криму
О 05:50 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим.
Джерело землетрусу розташоване у східній частині Чорного моря, за 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 кілометрів,
– ідеться в повідомленні.
Землетрус не несе загрози для населення України.
Зазначається, що за класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Там додали, що останній подібний землетрус з району Криму був 22.06.2023 року, магнітудою 4,8.