На Буковині стався землетрус
- 8 березня в Чернівецькій області стався землетрус силою 2 бали за шкалою Ріхтера на глибині 11 кілометрів.
- Цей землетрус належить до невідчутних.
8 березня у Чернівецькій області відбулися підземні поштовхи.
Вранці близько сьомої ранку Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус на Буковині.
Що відомо про землетрус на Буковині?
Сила поштовхів становила 2 бали за шкалою Ріхтера. Вони сталися на глибині 11 кілометрів. За класифікацією землетрусів, цей належить до невідчутних.
Зауважимо, що на території Західної України є невеликі локальні розломи, які можуть викликати слабкі землетруси (з магнітудою до 4 – 5 балів). В Буковині вони нечисленні, але геологічні дослідження показують, що активність таки є.
Останні землетруси в Україні
10 лютого в Україні зафіксували два землетруси. Перший стався поблизу Керчі в Криму о 12:47 з магнітудою 3,6 на глибині 14 кілометрів – слабкі поштовхи були майже непомітні для людей. Другий землетрус стався у Закарпатській області поблизу Мукачевого о 12:47, магнітуда 1,7, глибина близько 7 кілометрів. Його теж більшість людей не відчула.
У Полтавській області 6 лютого о 19:46 стався землетрус магнітудою 3,1. Епіцентр розміщувався поблизу села Мильці на глибині 9 кілометрів.
У Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 1,7. Поштовхи сталися 4 лютого 2026 року о 23:44 у Дністровському районі, на території Сокирянської громади, на глибині близько 3 кілометрів.
У понеділок, 2 лютого, близько 11:47 в Азовському морі стався землетрус магнітудою 5,1. Його відчули в Криму та на півдні і сході України, зокрема в Дніпрі, Запоріжжі, Донеччині. Епіцентр розташовувався за 30 кілометрів від узбережжя Криму, на глибині 10 кілометрів. На півострові сила поштовхів сягала 4,8 бала. Землетрус був помірним: тряслися люстри, меблі, іноді тріскалися вікна, але серйозних руйнувань не було.