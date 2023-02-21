Світ продовжує трясти: в Ісландії стався землетрус магнітудою 5,1

Ісландію 21 лютого сколихнув значний землетрус магнітудою 5,1. Катаклізм зафіксували за понад 200 кілометрів від Рейк'явіка.

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC-CSEM) землетрус стався близько 9 години ранку за місцевим часом.

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Що відомо про землетрус в Ісландії

В EMSC-CSEM зазначили, що глибина землетрусу – 10 кілометрів. Катаклізм був магнітудою 5,1. Його зафіксували за 216 кілометрів на північний схід від столиці Ісландії – Рейк'явіка.

Видання Visir.is зазначило, що землетрус магнітудою 4,8 стався близько 08:41 у стратовулкані Бардарбунґа.

Опісля було декілька афтершоків. За останні роки в регіоні зафіксовано кілька землетрусів подібної магнітуди.