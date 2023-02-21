Світ продовжує трясти: в Ісландії стався землетрус магнітудою 5,1
Ісландію 21 лютого сколихнув значний землетрус магнітудою 5,1. Катаклізм зафіксували за понад 200 кілометрів від Рейк'явіка.
За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC-CSEM) землетрус стався близько 9 години ранку за місцевим часом.
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Що відомо про землетрус в Ісландії
В EMSC-CSEM зазначили, що глибина землетрусу – 10 кілометрів. Катаклізм був магнітудою 5,1. Його зафіксували за 216 кілометрів на північний схід від столиці Ісландії – Рейк'явіка.
Видання Visir.is зазначило, що землетрус магнітудою 4,8 стався близько 08:41 у стратовулкані Бардарбунґа.
Опісля було декілька афтершоків. За останні роки в регіоні зафіксовано кілька землетрусів подібної магнітуди.
Останній раз землетрус схожого масштабу стався у липні 2022 року. Тоді його магнітуда становила 4,9. Перед цим був ще один – 4,8. Метеорологічне управління отримало повідомлення про те, що землетрус відчувався в Акурейрі.
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У Туреччині знову стався землетрус
Нові землетруси у Туреччині сталися 20 лютого. Рятувальники почали розбирати руїни. Постраждали території турецької провінції Хатай.
Станом на ранок 21 лютого відомо про 6 загиблих. Проте кількість жертв може зростати.
Зауважимо, що внаслідок землетрусів 6 лютого у Туреччині та Сирії загинули понад 46 тисяч людей.