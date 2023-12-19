Понад 100 жертв і більш ніж 6 тисяч пошкоджених будівель: моторошні відео землетрусу в Китаї
У Китаї стався землетрус магнітудою 6,2. Уже відомо про щонайменше 118 загиблих, сотні постраждалих і тисячі зруйнованих будівель.
У мережі поширюють відео з моментом землетрусу та його наслідками. Побачене вражає, пише 24 Канал.
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Китай сколихнув потужний землетрус
Землетрус стався о 23:59 за місцевим часом (15:59 за Гринвічем) у повіті Цзишань північно-західної китайської провінції Ганьсу у понеділок на глибині 10 кілометів.
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Землетрус у Китаї: дивіться відео
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій вже оголосило надзвичайну ситуацію четвертого рівня.
Рятувальні роботи тривають. Уже відомо, що кількість жертв зросла щонайменше до 118.
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Станом на 07:50 вівторка у провінції Ганьсу загинуло 105 людей. Постраждали 397. Також ЗМІ повідомляли, що 16 людей перебували у критичному стані.
Кількість загиблих у Цинхаї зросла до щонайменше 13. Поранено 182 людини.
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Державне інформагентство Xinhua повідомляло, що внаслідок землетрусу пошкоджено 6 381 будівлю в Цзішишані.
Пошкоджено понад 6 тисяч будівель: дивіться відеоЗверніть увагу! Сі Цзіньпін вже відреагував на землетрус. Лідер Китаю закликав до всебічних пошуково-рятувальних робіт і належних заходів для постраждалих, аби забезпечити безпеку людей і майна.