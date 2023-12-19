Понад 100 жертв і більш ніж 6 тисяч пошкоджених будівель: моторошні відео землетрусу в Китаї

У Китаї стався землетрус магнітудою 6,2. Уже відомо про щонайменше 118 загиблих, сотні постраждалих і тисячі зруйнованих будівель.

У мережі поширюють відео з моментом землетрусу та його наслідками. Побачене вражає, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Сотні загиблих і постраждалих: у Китаї зросла кількість жертв внаслідок землетрусу

Китай сколихнув потужний землетрус

Землетрус стався о 23:59 за місцевим часом (15:59 за Гринвічем) у повіті Цзишань північно-західної китайської провінції Ганьсу у понеділок на глибині 10 кілометів.

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Землетрус у Китаї: дивіться відео

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій вже оголосило надзвичайну ситуацію четвертого рівня.

Рятувальні роботи тривають. Уже відомо, що кількість жертв зросла щонайменше до 118.

Розбір завалів триває: дивіться відео

Станом на 07:50 вівторка у провінції Ганьсу загинуло 105 людей. Постраждали 397. Також ЗМІ повідомляли, що 16 людей перебували у критичному стані.

Кількість загиблих у Цинхаї зросла до щонайменше 13. Поранено 182 людини.

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Державне інформагентство Xinhua повідомляло, що внаслідок землетрусу пошкоджено 6 381 будівлю в Цзішишані.

Пошкоджено понад 6 тисяч будівель: дивіться відео