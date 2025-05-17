Поблизу кордонів з Одещиною зафіксували землетрус

Поблизу кордонів з Одещиною у ніч на 17 травня зафіксували землетрус. Епіцентр був у сейсмічній зоні Вранча.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на румунський Національний науково-дослідний інститут фізики Землі.

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Що відомо про землетрус, який відчули на Одещині

Повідомляється, що о 00:59 17 травня на глибині 131,9 кілометра у сейсмічній зоні Вранча було зафіксовано поштовхи магнітудою 4.2.

Епіцентр землетрусу розташувався неподалік міста Бузеу, що приблизно за 120 кілометрів від українського кордону.

Відлуння землетрусу у Румунії могли відчути мешканці Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів Одещини.

Нагадаємо, що тиждень тому, 11 травня, на Одещині також відчули підземні поштовхи. Тоді на глибині 140 кілометрів стався середній землетрус магнітудою 4,6.

Повідомлялося, що поштовхи були у румунських містах Галац і Тульча, які розташовані неподалік Ізмаїльського району Одещини.

Ймовірно, тоді землетрус також відчули мешканці Молдови та Болгарії.