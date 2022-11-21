Поштовхи відчули аж у Єгипті: на Криті стався потужний землетрус

На грецькому острові Крит уранці 21 листопада зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,5 бала за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу розташований на глибині 80 кілометрів під землею. Поштовхи на острові в Середземному морі відчули мешканці Єгипту, зокрема столиці країни – міста Каїра.

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Повідомлень про руйнування немає

На щастя, станом на 9:00 за київським часом немає повідомлень про руйнування, спричинені землетрусом на острові. Однак варто відзначити, що спершу Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр оцінив силу землетрусу у 6 балів за шкалою Ріхтера, тобто відніс його до категорії сильних землетрусів.

Однак згодом оцінку змінили на 5,5 бала. Таким чином стихію на грецькому острові віднесли до категорії помірних землетрусів.

Острів Крит: карта

Землетрус на Буковині

Опівночі 18 листопада землетрус зафіксували в Україні – науковці зафіксували підземні поштовхи на глибині 4 кілометри в районі міста Новодністровськ.

За класифікацією, такі землетруси відносять до невідчутних – інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. За шкалою Ріхтера, сила поштовхів була менше ніж 2 бали.

Варто відзначити, що це вже другий землетрус, який зафіксували науковці цієї осені. Попередній був зареєстрований 6 жовтня 2022 року. Його магнітуда була 2,4 за шкалою Ріхтера. Тоді епіцентр землетрусу теж був у районі міста Новодністровськ, на глибині 4 кілометрів.

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