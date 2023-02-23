У Туреччині знову стався землетрус: під ударом – багатостраждальний Хатай

У Туреччині знову зафіксували сильні землетруси. Поштовхи, магнітудою 5,0 зафіксували у провінції Хатай, яка вже постраждала від попередніх потужних землетрусів.

Підземні поштовхи мешканці провінції відчули близько 18:53 23 лютого. Глибина епіцентру землетрусу – близько 9,76 кілометра.

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Наслідки землетрусу

Найбільше землетрус був відчутний у Хатаї – в одному з найбільш постраждалих від попередніх землетрусів регіонів. Землетрус відчули прилеглі до Хатая провінції. Нові підземні поштовхи зруйнували кілька будинків у провінції, однак конкретної цифри поки що немає.

Губернатор Хатая Рахмі Доган заявив, що рятувальники продовжують пошукові операції, спрямовані на пошуки постраждалих та жертв попередніх землетрусів. Унаслідок нових поштовхів жертв чи постраждалих, за попередніми даними, немає.

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