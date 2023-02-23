У Туреччині знову стався землетрус: під ударом – багатостраждальний Хатай
Джерело:Sabah
У Туреччині знову зафіксували сильні землетруси. Поштовхи, магнітудою 5,0 зафіксували у провінції Хатай, яка вже постраждала від попередніх потужних землетрусів.
Підземні поштовхи мешканці провінції відчули близько 18:53 23 лютого. Глибина епіцентру землетрусу – близько 9,76 кілометра.
Зверніть увагу Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до понад 49 тисяч
Наслідки землетрусу
Найбільше землетрус був відчутний у Хатаї – в одному з найбільш постраждалих від попередніх землетрусів регіонів. Землетрус відчули прилеглі до Хатая провінції. Нові підземні поштовхи зруйнували кілька будинків у провінції, однак конкретної цифри поки що немає.
Губернатор Хатая Рахмі Доган заявив, що рятувальники продовжують пошукові операції, спрямовані на пошуки постраждалих та жертв попередніх землетрусів. Унаслідок нових поштовхів жертв чи постраждалих, за попередніми даними, немає.
Руйнівні землетруси в Туреччині та Сирії
- 6 лютого ні Півдні Туреччини сталися потужні землетруси, найсильніший із яких магнітудою 7,8. Підземні поштовхи призвели до серйозних руйнувань та величезної кількості жертв.
- Від землетрусів серйозно постраждали 10 провінцій і 13,5 мільйона людей на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.
- Зокрема, турецьке місто Нурдагі в провінції Газіантеп повністю знесуть і відбудують заново.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що за час пошуково-рятувальної операції в Туреччині вдалося розшукати 136 українців. Однак, на жаль, 5 наших співгромадян загинули.
- Станом на 23 лютого відомо про щонайменше 49 470 загиблих унаслідок стихії, з них 43 556 у Туреччині.
- Однак країну продовжує трусити. 20 лютого мешканці Хатая та сусідніх провінцій знову відчули поштовхи – країну сколихнув землетрус магнітудою 6,4. Згодом трапився ще один, магнітудою 5,8.
- Стихія призвела до обвалів пошкоджених попередніми землетрусами будівель та повного відключення електроенергії в районі епіцентру.
- На жаль, науковці прогнозують нові землетруси в регіоні, тому громадян закликають бути пильними та обережними.