Газіантеп – у руїнах: саме тут був епіцентр землетрусу в Туреччині – моторошні кадри

На південному сході Туреччини 6 лютого стався потужний землетрус. Понад 600 людей загинуло.

Є припущення, що кількість жертв стрімко зросте в найближчі години, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали. Геологічна служба повідомила, що землетрус магнітудою 7,8 стався о 04:17 за місцевим часом на глибині 17,9 кілометра поблизу міста Газіантеп, про це пише 24 Канал.

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Як виглядає місто після моторошного землетрусу

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс.

Землетрус зруйнував фортецю Газіантепа, побудовану у II столітті римлянами. Об'єкт було включено до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також постраждала Цитадель Алеппо у Сиріїї, яка є об'єктом всесвітньої спадщини ООН.

Як виглядає фортеця зараз: дивіться відео

Частина стін історичної споруди обвалилася. Наскільки серйозні руйнування, на разі не відомо.

Стародавня фортеця знаходиться на південному березі річки Аллебен на пагорбі заввишки близько 25-30 метрів. Спочатку вона використовувалася як дозорна вежа, але згодом була розширена.

Наслідки землетрусу: дивіться відео

У Газіантепі декілька будинків завалилося, під завалами шукають тих, що вижили.

Десятки руїн: дивіться відео з місця подій

Як виглядає місто після землетрусі: дивіться фото

Моторошний ранок в Туреччині