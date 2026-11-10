Лунали вибухи й тремтіли будинки: що відомо про незвичні нічні поштовхи в Україні

Уночі 10 листопада жителі Києва, Житомира та Вінниці відчули підземні поштовхи. А перед тим, як почали хитатися будинки, нібито було чутно гучні вибухи.

А проте офіційних повідомлень щодо події від профільних служб не було, ба й на порталі EMSC показує неповні дані. Що відомо про нестандартний інцидент із нічними поштовхами в Україні 10 листопада, 24 Канал розповість докладніше.

Що відомо про нічні поштовхи в Україні 10 листопада?

Передовсім важливо зауважити, що на момент публікації точна природа раптових коливань, які відчули жителі кількох регіонів України вночі 10 листопада, залишається нез'ясованою. Проте синхронність повідомлень із далеко розташованих Києва, Житомира, Вінниці й навіть Дніпра вказує на те, що явище мало значний радіус поширення.

Почалося все приблизно о 00:26 за київським часом. Про це свідчить автоматична система Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), яка згенерувала картку події на території України. А проте ця сторінка моніторингу лишилася майже порожньою – значення магнітуди, точні координати епіцентру, відстань та глибина залягання поштовху не визначені.

Оскільки офіційні структури поки що не надали коментарів, суть події однозначно схарактеризувати неможливо. Але варто зауважити, що на світовій карті Геологічної служби США (USGS) землетруси в Україні цієї доби взагалі відсутні, а американська система ретельно перевіряє телеметрію та додає до своєї бази лише підтверджені природні землетруси.

Водночас мешканці кількох українських міст чітко відчули реальні підземні вібрації, почули гуркіт та побачили коливання меблів у своїх помешканнях. Також були повідомлення про те, що перед цим було чутно гучні вибухи.



Ось що писали користувачі з України з різних міст на порталі EMSC / Скриншот із сайту emsc-csem.org

Люди також припускали, що ця ситуація пов'язана з війною та черговою повітряною атакою російської армії. Утім, зрозуміло, що звичайна робота ППО, збиття чи навіть влучання безпілотників мають занадто малу силу, щоб сейсмографи зафіксували їх як окрему подію. Відтак у мережі вже виникли припущення про детонацію великого складу боєприпасів.

Це дійсно могло б пояснити, чому автоматичні алгоритми міжнародної сейсмічної системи не можуть прорахувати глибину вогнища за формулами, які розроблені для природних землетрусів. Але на цей момент не існує жодних підтверджень такій версії. Тож наразі очікуємо офіційних коментарів чи повідомлень компетентних державних структур.