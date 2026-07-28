Японію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,1

У вівторок, 28 липня, потужний землетрус сколихнув південну Японію. Унаслідок цього тисячі будинків залишилися без електроенергії, дороги були пошкоджені, а щонайменше 50 людей отримали поранення.

Про це пише Reuters.

Наслідки землетрусу в Японії

Землетрус у префектурі Кумамото був магнітудою 7,1.

Точна кількість жертв та обсяг збитків все ще оцінюються.

У деяких районах сталися перебої з електроенергією та пожежі, а також пошкоджені дороги та мости, а також обвалення будівель,

– заявила прем'єр-міністерка Японії.

В одній лікарні повідомили про понад 50 постраждалих. Зокрема, травмувалися кілька людей, які перебували у швидкісному поїзді на момент землетрусу.

Землетрус в Японії: дивіться відео

Низка будівель була пошкоджена, зокрема торговий центр Aeon. Близько 40 000 будинків залишилися без електроенергії.

Через проблеми зі світлом перебої виникли в роботі мобільного зв'язку.

Також на головних дорогах з'явилися великі тріщини. Зокрема, пошкоджено одну з головних автомагістралей країни Кюсю. Її окремі ділянки змістилися та розійшлися в місцях стику.

Ця автомагістраль є однією з головних транспортних артерій Японії і простягається на 346,2 кілометра.

Поштовхами навіть було пошкоджено кам'яня стіни у замку Кумамото.

Пошкодження автомагістралі Кюсю: дивіться відео

Також зійшов з рейок товарний поїзд. Усе залізничне сполучення було зупинено, а рейси скасовано. Аналогічна ситуація склалася з авіаперельотами.

Низка відомих заводів змушена були евакуювати працівників з робочих місць.

За даними агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, загалом понад 150 000 людей отримали вказівки звернутися до евакуаційних центрів.

Також представник Японського метеорологічного агентства повідомив, що мешканці районів, які відчули найбільші поштовхи, повинні остерігатися подальших сильних землетрусів протягом тижня, а також ризику зсувів.

Довідково. Японія є однією з найбільш схильних до землетрусів країн світу, де землетруси відбуваються щонайменше кожні 5 хвилин. Вона розташована вздовж "вогняного кільця" вулканів та океанічних западин, що частково оточують Тихоокеанський басейн. На країну припадає близько 20% землетрусів у світі магнітудою 6,0 або більше.

Землетрус в Японії: дивіться відео

Visuals from Aso Kumamoto Airport (KMJ), Japan during the massive M7.1 earthquake. (地震 ) pic.twitter.com/sLTMHBGGuj — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Нагадаємо, що на початку липня смертельні землетруси сколихнули Венесуелу. Відомо про понад 5 тисяч загиблих і ще 16 тисяч поранених.

А днями незначні поштовхи зафіксували й в Україні. Це сталося на території Пустомитівської міської громади Львівського району. Землетрус був магнітудою 2,8.