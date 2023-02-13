Одна родина просиділа під завалами 12 годин: скільки українців евакуювали з епіцентру землетрусу

Представники Посольства України в Туреччині відвідали регіони, які найбільше постраждали від землетрусу. Там вони зустрілися з українцями.

9 – 11 лютого представники Посольства України відвідали регіони Газіантеп та Хатай, які постраждали від землетрусів. З цих регіонів було евакуйовано 15 громадян України, в тому числі і родина, яка знаходилася під завалами 12 годин.

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Скільки українців вдалося врятувати

Було надано гуманітарну допомогу та моральну підтримку українцям. Спільно з українськими рятувальниками та представниками посольства було проведено робочу зустріч з представниками Директорату надзвичайних ситуацій Туреччини.

Фотозвіт з зустрічі: дивіться світлини

Нагадаємо, що 9 лютого речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що п'ятеро українців ймовірно перебувають під завалами. Консули вирушили в зону стихійного лиха задля допомоги українським громадянам.

Кількість жертв знову зросла

Станом на вечір 13 лютого кількість загиблих у Туреччині та Сирії наблизилася до позначки у 36 тисяч осіб.

Турецький координаційний центр з надзвичайних ситуацій (SAKOM) повідомив, що кількість загиблих у країні становить 29 605 осіб. Підтверджена кількість загиблих у Сирії становить 4 574 особи.

З них – 3 160 осіб у контрольованих опозицією частинах північно-західної Сирії, ще 1 414 смертей – у контрольованих урядом частинах країни.

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