Одна родина просиділа під завалами 12 годин: скільки українців евакуювали з епіцентру землетрусу

13 лютого 2023, 22:01
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Джерело:

Посольство України в Туреччині

Представники Посольства України в Туреччині відвідали регіони, які найбільше постраждали від землетрусу. Там вони зустрілися з українцями.

9 – 11 лютого представники Посольства України відвідали регіони Газіантеп та Хатай, які постраждали від землетрусів. З цих регіонів було евакуйовано 15 громадян України, в тому числі і родина, яка знаходилася під завалами 12 годин.

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Скільки українців вдалося врятувати

Було надано гуманітарну допомогу та моральну підтримку українцям. Спільно з українськими рятувальниками та представниками посольства було проведено робочу зустріч з представниками Директорату надзвичайних ситуацій Туреччини.

Фотозвіт з зустрічі: дивіться світлини

Нагадаємо, що 9 лютого речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що п'ятеро українців ймовірно перебувають під завалами. Консули вирушили в зону стихійного лиха задля допомоги українським громадянам.

Кількість жертв знову зросла

  • Станом на вечір 13 лютого кількість загиблих у Туреччині та Сирії наблизилася до позначки у 36 тисяч осіб.
  • Турецький координаційний центр з надзвичайних ситуацій (SAKOM) повідомив, що кількість загиблих у країні становить 29 605 осіб. Підтверджена кількість загиблих у Сирії становить 4 574 особи.
  • З них – 3 160 осіб у контрольованих опозицією частинах північно-західної Сирії, ще 1 414 смертей – у контрольованих урядом частинах країни.

Шалені збитки від руйнівного землетрусу

  • Згідно з попередніми оцінками потужні землетруси в Туреччині призведуть до втрат в економіці на суму 84 мільярди доларів або близько 10% ВВП.
  • За прогнозами конфедерація турецьких підприємств і бізнесу, землетруси магнітудою 7,7 і 7,6, що сталися 6 лютого, завдали шкоди житловим будинкам на суму близько 70,8 мільярда доларів і ще 10,4 мільярда доларів втрат національного доходу.
  • Група Turkonfed, заявила, що втрати робочої сили обійдуться турецькій економіці у 2,9 мільйона доларів. Від землетрусів серйозно постраждали 10 провінцій і 13,5 мільйона людей на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.

Автор: Дарина Жданович