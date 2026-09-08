Судовий розгляд розпочався в липні 2020 року. Орендар звернувся до суду після того, як Київрада протягом місяця не розглянула його вимогу про поновлення договору, хоча необхідні документи були подані завчасно, повідомляє "Апостроф".

За шість років справа тричі доходила до касаційної інстанції. Верховний Суд двічі повертав її на новий розгляд для детальнішої перевірки обставин.

Суди з’ясовували, за якою ставкою мала сплачуватися орендна плата, чи існувала заборгованість, які етапи проєктування пройшов орендар та чи входить ділянка до природоохоронної території.

За результатами повторних розглядів суди не встановили порушень, які перешкоджали б поновленню договору. Податкова підтвердила відсутність заборгованості, а в матеріалах справи не виявилося доказів входження ділянки до меж заказника "Осокорківські луки".

Остаточне рішення Верховний Суд ухвалив 3 вересня 2026 року. Касаційну скаргу Київради залишили без задоволення, а договір оренди поновили на 15 років.

Земельна ділянка є частиною масиву площею 176 гектара, який за Меморандумом між державою, міською владою та девелопером Stolitsa Group від 7 квітня 2021 року визначено майновою основою для добудови житла майже 11 тисячам інвесторів "Аркади". Після відновлення робіт у 2021 році вже введено в експлуатацію дев’ять будинків, передано понад 3225 квартир і збудовано дитячий садок на 110 місць.