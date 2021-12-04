"Земля обітована" Барака Обами номінована на премію Grammy

У вівторок, 23 листопада, музична премія Grammy оголосила номінантів 2022 року у 86 номінаціях, серед них – аудіокнига Барака Обами. Лавреати стануть відомі 31 січня 2022 року під час 64-ї церемонії нагородження. Українською книга вийде у видавництві BookChef у січні 2022 року.

Цьогорічних переможців оголосять на церемонії нагородження премії GRAMMY Awards, яку транслюватимуть у прямому ефірі з Лос-Анджелеса в понеділок, 31 січня, напередодні трансляції CBS-TV GRAMMY Awards того самого вечора.

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