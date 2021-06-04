Це не буде так швидко, як би вони хотіли, – Зеркаль про запуск "Північного потоку-2"

Партія "Зелених" в Німеччині виступає взагалі проти використання газу як транзитного палива. Для переходу від ядерної енергетики вони не вважають, що їм потрібен газ на такий великий проміжок часу, як заплановано наразі.

Росіяни в такій ситуації намагаються маніпулювати. Про це повідомила в ефірі "Перехресного допиту" колишня заступниця глави Міністерства закордонних справ і ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль.

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За її словами, росіяни завжди маніпулювали тим, що збільшення використання газу в Німеччині пов'язане з переходом від вугільної і ядерної генерації на екологічніші.

Я не думаю, що це (запуск "Північного потоку-2" – 24 канал) буде так швидко, як би вони хотіли,

– наголосила Зеркаль.

Вона зазначила, що газ – це не єдине паливо, яке можна використовувати під час перехідного періоду. Крім того, між Німеччиною і Францією точно є дискусія загалом щодо майбутнього ядерної енергетики.

Зеркаль: "Північний потік-2" – зло, яке має не відбутись

Позиція "Зелених", як зазначила Зеркаль, дуже чітка: "Північний потік-2" це не просто зло, а зло, яке не має відбутись. "В нас є обґрунтовані сподівання, що вони наполягатимуть на застосування так званого третього енергетичного пакета щодо врегулювання газу до "Північного потоку-2" в повному обсязі", – зауважила Зеркаль.

Російський газопровід "Північний потік-2" наразі майже добудований , готова приблизно 95% частина.

Вона наголосила, що якщо пакет застосували в Росії, це надало б не тільки Україні можливість відчувати себе в більшій безпеці, але й знизила б ціни в Європі на 15 – 20%. Тому що росіяни наразі штучно регулюють доступ до труби і експортувати газ наразі може тільки "Газпром".

"Перехресний допит" Лани Зеркаль: дивіться відео