Тепер росіяни почали боятись: Братчук сказав, як зараз функціонує зерновий коридор

Україна забезпечила відновлення морського коридору у Чорному морі для експорту зерна. Росіянам досі неприємний той факт, що зерновий коридор добре працює і без них.

Через те окупанти намагаються перешкоджати повноцінній роботі коридору, однак їм це фактично не вдається. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, пояснивши, що через удосконалені системи ППО росіяни рідше вдаються до атак.

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Як працює зерновий коридор

Раніше російські окупанти застосовували авіацію та скидали міни для того, щоб перешкодити роботі зернового коридору. Його повноцінне функціонування ще досі не дає росіянам спокою.

Ворогові зараз дуже це "свербить", м'яко кажучи. Але зерновий коридор працює і працюватиме. Відповідні обсяги експортування та судна заходять у порти Великої Одеси і виходять з наших портів,

– наголосив Сергій Братчук.

Від своєї мети – перешкоджати роботі зернового коридору – ворог не відмовився. Нагадаємо, що 17 січня окупанти завдали ударів протикорабельними ракетами "Онікс" по Білгород-Дністровському в Одеському районі. Їхня мета – влучання в агропромислові об'єкти.

Партизани руху "Атеш" зафіксували переміщення берегових ракетних комплексів росіян "Бастіон-П" в анексованому Севастополі. Вони є одними з носіїв ракет "Онікс".

"Вони влучили у відкриту місцевість та зруйнували корівник, який давно не функціонує. Тобто ворог все одно намагається щось робити, однак нічого в нього не вдається. Сподіваюсь, і не вдасться", – підкреслив Братчук.

Удосконалені системи протиповітряної оборони відлякують ворога. Зокрема, тактична авіація ворога боїться заходити на близькі відстані у повітряний простір України, чудово розуміючи, що закінчитися все може, як і з літаками А-50 та Іл-22.

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