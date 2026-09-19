На нього тиснутиме весь світ: що примусять зробити Путіна вже найближчим часом

Росія блокує українські порти, через що виникли колосальні проблеми з вивозом зерна. При цьому країна-агресорка також має труднощі з його експортом. Все це переростає в глобальну проблему.

Про це 24 Каналу розповів колишній радник Президента України з економіки Олег Устенко. Відомо, що приблизно з середини липня українські порти фактично перестали працювати. Росія і раніше їх атакувала, але цього разу вона почала бити по цивільних кораблях, які прибували до Великої Одеси.

Чому це серйозна проблема?

За словами Устенка, зерно є ключовим джерелом валютної виручки для нашої держави. Цьогоріч вдалося зібрати близько 70 мільйонів тонн. Довоєнне споживання в Україні було на рівні 20 мільйонів тонн. Відповідно Україні потрібно експортувати 50 мільйонів, але порти заблоковані.

Після розблокування портів у 2022 році Україна експортувала близько 5 мільйонів тонн зерна на місяць. Зараз, можливо, вдається провезти з колосальними ризиками 500 тисяч тонн. Ще 1,5 мільйона – експортують сухопутними шляхами.

Зерно, яке залишиться, потрібно десь зберігати. Це потребує додаткових інвестицій, яких часто немає де взяти. При цьому завжди є ризики, що Росія може вдарити по елеваторах.

Зерновий коридор важливо розблокувати: дивіться відео 24 Каналу

Це стане глобальною проблемою

Як наголосив Устенко, 50 мільйонів тонн зерна здатні прогодувати близько 450 мільйонів людей упродовж року. Якщо цього зерна не буде, то в бідних країнах світу почнуться проблеми. Це може навіть спричинити міграційну кризу. Тому чим швидше це закінчиться – тим краще буде для світу.

Думаю, що з високою ймовірністю це питання буде вирішене. І це не через те, що Путін хоче так зробити. Ні, просто на нього тиснутимуть не лише ЗСУ, але й різні країни світу. Зокрема й ті, з якими Росія будує певні відносини. Якщо ж зерновий шлях не розблокують, то це будуть колосальні виклики для всього світу,

– зауважив Устенко.