Остін оголосив про новий пакет допомоги: у Брюселі стартував "Рамштайн" за участі Зеленського

У Брюсселі стартувала зустріч представників оборонного сектору понад 50 країн, які входять до складу Контактної групи з питань оборони України. Вперше на засідання особисто приїхав Президент Володимир Зеленський.

Трансляцію можна дивитись за посиланням, яке опублікував Офіс Президента. Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.

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Він наголосив, що "США стоятиме з Україною стільки, скільки потрібно" та анонсував новий пакет військової допомоги.

"І сьогодні я очікую, що ми спільно попрацюємо для того, щоб хоробрі українські захисники мали те, що їм потрібно у цей критичний момент", – повідомив голова Пентагону.

Новий пакет військової допомоги

У новий пакет допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів доларів увійдуть: