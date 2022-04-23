Згадав і візит до Києва: Зеленський відповів про роль Абрамовича у переговорах з Росією
Російський мільярдер Роман Абрамович позиціонує себе як нейтральну сторону на переговорах Росії та України. В українського президента запитали, що він думає про олігарха у перемовному процесі.
На цю тему Володимир Зеленський висловився під час власної пресконференції 23 квітня, повідомляє 24 канал. Президент не був говірким, коли у нього запитали про російського олігарха.
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Що саме сказав Зеленський про Абрамовича
Зеленський лиш підтвердив, що мільярдер справді бере участь у перемовному процесі. "Наскільки мені відомо, а мені відомо немало, Абрамович входить у склад російської групи перемовин", – констатував президент.
Також очільник України розповів і про візит російського олігарха в Україну, а саме в Київ. Про це раніше вже повідомляли ЗМІ.
Мовляв, Абрамович навідувався у столицю, щоб спробувати запропонувати шляхи відновлення перемовин між української та російської делегаціями. Президент знову не відкрив усі деталі, але відвідини підтвердив.
Наскільки я знаю, він був у Києві. Формат його зустрічі я не готовий обговорювати,
– наголосив Зеленський.
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