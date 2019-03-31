Згадав, що не сказав вам головного, – Притула звернувся до українців щодо виборів 2019

Сергій Притула, відомий український шоумен та телеведучий, звернувся до українців у ніч на 31 березня із закликом – прийти на виборчі дільниці і віддати свій голос за когось із кандидатів.

Притула записав відеозвернення до українців буквально в ліжку і почав його словами: "Вже лягав спати, бо завтра ж на гастролі, але згадав, що не сказав вам головного".

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"А давайте завтра всі дружно прийдемо на дільниці і проголосуємо", – сказав шоумен. І в своєму стилі продовжив: "Просили мама, просили тато, і я вас прошу – прийдіть на виборчі дільниці на перший тур президентських виборів і віддайте свій голос".

"Я не буду вам казати, за кого. Ви – розумні і дорослі люди. І самі все знаєте. І зробите правильний вибір. Дякую за увагу і до зустрічі – на виборчій дільниці", – підсумував Притула своє звернення.