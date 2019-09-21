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      Жахлива аварія на Одещині: зіткнулися фура та маршрутка, щонайменше, – 9 загиблих

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      Аварія на Одещині
      Аварія на Одещині / фото із соцмереж

      Під Одесою вантажівка зіткнулася із автобусом, повним людей. Внаслідок автокатастрофи загинули щонайменше 9 осіб, ще 2 поранені. Точну кількість постраждалих і загиблих ще встановлюють.

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      Теги: Новини України
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