Жахлива аварія на Одещині: зіткнулися фура та маршрутка, щонайменше, – 9 загиблих 15:50, сьогодні 105 Читать новость на русском Аварія на Одещині / фото із соцмереж Під Одесою вантажівка зіткнулася із автобусом, повним людей. Внаслідок автокатастрофи загинули щонайменше 9 осіб, ще 2 поранені. Точну кількість постраждалих і загиблих ще встановлюють. Новина доповнюється… Різдво Пресвятої Богородиці: дата та історія свята сьогодні 7575 Теги: Новини України Коментарі powered by lun.ua Новини за сьогодні Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter Вибір редакції Олег Сенцов подивився серіал "Чорнобиль" від HBO: враження режисера сьогодні , 14:22 Які нардепи найменше голосують у новому парламенті: прізвища сьогодні , 14:06 Закидали стаканчиками з фекаліями: у Москві спробували зірвати виставу про війну на Донбасі сьогодні , 11:27 Коментарі Публікації сьогодні , 15:21 Газові контракти з Росією: що на кону Наталя Ромашова 446 сьогодні , 15:00 Компромисс з Коломойским может закрыть перед Украиной возможность сотрудничества с МВФ Сергій Фурса 159 10 вересня , 15:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв 6 сьогодні , 13:00 Штайнмаєр симпатизує Росії, або Чим небезпечна його формула у вирішення конфлікту на Донбасі Віталій Дейнега 327 сьогодні , 12:00 Расширение жилплощади: как это сделать за счет балкона Лев Парцхаладзе 744