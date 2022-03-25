Жахливі кадри постраждалих від обстрілів у Запорізькій лікарні

Запоріжжя стало головним притулком для мирних жителів, які виїжджають з Маріуполя. Й саме тут фіксують найстрашніші злочини Росії проти мирного населення.

Особливо боляче дивитися на наймолодших пацієнтів – тих, які перебувають у запорізькій дитячій лікарні. Повідомляється, що обласна дитяча лікарня зараз готова прийняти одночасно до 30 маленьких пацієнтів з важкими ураженнями.

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Як виглядає лікарня у Запоріжжі

Вікна закладу охорони здоров’я забарикадовані мішками з піском та скло заклеєно липкою стрічкою, щоб у разі вибуху в лікарів, медсестер та пацієнтів не потрапили осколки.

Жахливі кадри з лікарні у Запоріжжі / Фото Andre Liohn

З кінця минулого тижня, коли першим мирним жителям вдалося прорвати російську військову облогу Маріуполя, лікарня прийняла шестеро дітей у важкому стані.

Раніше ми розповідали, що в Запорізьку обласну дитячу лікарню з Маріуполя евакуювали двох діток з осколковими пораненнями.

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