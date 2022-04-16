Жахливі наслідки обстрілів житлових кварталів у Миколаєві

У суботу, 16 квітня російські окупанти вчергове відкрили вогонь по Миколаєву. Цього разу ціллю ворога стали житлові квартали міста.

Моторошні кадри з місця подій оприлюднили журналісти. На світлинах можна побачити зруйновані будинки

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Ворожі ракети поцілили просто по житловому масиві. На фото – розбомблені будинки з вибитими вікнами, понівечений дитячий майданчик.

Додамо, що у Миколаївській області впродовж минулої доби війська Росії завдали удари з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах. За попередніми даними, загнули 5 людей та ще 15 поранені. Вранці 16 квітня у Миколаєві обстріляли інфраструктурний об'єкт. Усі деталі уточнюються.

Наслідки російського обстрілу Миколаєва / Фото Суспільне Миколаїв

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