Жахливі обстріли Ізюма: місцеві не можуть вийти зі сховищ, число жертв встановити неможливо

Уповноважена Верховної Ради з прав людини розповіла, що окупанти обстрілюють Ізюм, що на Харківщині. Саме тому люди не можуть покинути укриття.

Посадовиця пояснила, що наразі інформації про кількість жертв наразі немає. Про це Денісова розповіла 7 березня.

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Окупанти продовжують знищувати Ірпінь

Другу добу тривають постійні авіаційні та артилерійські обстріли міста Ізюм на Харківщині. Місцеве населення не має жодної змоги вийти з бомбосховищ. Інформація про кількість жертв наразі відсутня,

– пояснила Денісова.

Населення міста становило понад 46 тисяч людей, проте наразі центр повністю зруйнували окупанти – не залишилось жодної будівлі.

"По усьому місту пошкоджено школи, лікарні. Немає світла, газу та тепла", – мовиться у повідомленні.

Людмила Денісова розповіла, що це є очевидним фактом геноциду та цинічним порушенням вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

Уникнути людських жертв та руйнування українських міст можна виключно закривши небо над Україною. Прошу країни-члени НАТО закрийте небо над Україною!

– закликала Денісова.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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