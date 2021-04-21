У жахливій ДТП на Черкащині загинув батько 7 дітей: фото

У Черкаській області троє чоловіків на автівці злетіли у ставок і загинули. В одного з них залишилося семеро дітей.

Смертельна ДТП сталася 17 квітня у селі Шукайвода Уманського району, що на Черкащині. Про деталі трагедії розповіли місцеві жителі.

Читайте також На Львівщині авто злетіло з моста та перекинулось: водія "вирізали" з салону – фото

Що кажуть односельці

Староста села Володимир Музиченко заявив, що загиблі їхали на автомобілі з гори, а на повороті машина перекинулася і сповзла у воду. За його словами, ставок не глибокий, але коли очевидці кинулися на порятунок, то чоловіки вже були мертвими.

Свідки дістали лише двох. Третій загиблий деякий час ще залишався в автівці. Навіть не підозрювали, що в салоні може бути хтось третій. Брат, коли приїхав, то з розбігу кинувся у воду. Почав шукати, бо підозрював, що там його родич лишився. Один зі загиблих був багатодітним батьком. У нього семеро дітей. Старший син зараз служить в армії. Інші діти живуть з батьками,

– сказав він.

Односельці також зазначають, що всі троє загиблих – місцеві. Про них у селі відгукуються лише позитивно.

У поліції кажуть, що за попередніми даними, причиною трагедії стала втрата керованості автомобіля. Експерти наразі з'ясовують, чи були потерпілі у стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху.



Жахлива ДТП на Черкащині / Фото пресслужби Нацполіції



Смертельна ДТП у Черкаській області / Фото пресслужби Нацполіції