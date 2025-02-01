У Полтаві оголосили триденну жалобу за загиблими від удару Росії

Росія завдала удару по Полтаві за допомогою ракет зранку 1 лютого. Внаслідок російського злочину проти цивільного населення є загиблі та постраждалі.

Через це у регіоні оголосили триденну жалобу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про жалобу у Полтаві

Згідно з розпорядженням тимчасового виконувача обов'язків керівника обласної військової адміністрації Володимира Когута, у Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки по Полтаві.

Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого. У ці дні буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій,

– ідеться у повідомленні.

На тлі цього встановили обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті. Також телеканали і радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення.

Нагадаємо, внаслідок удару пошкоджено житловий будинок. Відомо, що через це на місці загинуло 7 людей. Ще 14 осіб отримали поранення, серед них 3 дітей. Зруйновано під'їзд із 1-го по 5-й поверх, спалахнула пожежа, пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.