"Жарт зрозуміли не всі": львівську кав'ярню, в якій побувала Джолі, не закривають

У Львові не збираються ініціювати рішення про знесення кав'ярні, у яку заходила Анджеліна Джолі. Заяву, яку міський голова зробив під час розмови зі стендап-коміками, сприйняли буквально.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що сказав жартома про демонтаж МАФу. Однак, не усі його зрозуміли. Тож, довелось пояснити.

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Жарт зрозуміли не всі, тому хочу пояснити. Кав'ярню ми не закриваємо. Мети завдати шкоди успішному бізнесу ніхто не мав і не має. Особливо у час війни, коли економіка має працювати на повну,

– зазначив Андрій Садовий.

Львівський міський голова додав, що завжди підтримує локальних виробників і втішений, якщо висвітлення його заяви у ЗМІ додали впізнаваності як гумористичному ток-шоу, так і мережі кав'ярень, в одну з яких у львівському районі Сихів завітала голлівудська знаменитість.

Що сталось

Андрій Садовий взяв участь в гумористичному ток-шоу "Культурна оборона", яке вийшло 25 червня на YouTube каналі STAND UP Battle Club.

Ведучі запитали у мера, чи кликав він на каву голлівудську зірку, на що Андрій Садовий відповів, що цей МАФ узагалі незаконний і його будуть демонтувати.

Візит Джолі до Львова досі є обговорюваним

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі завітала до Львова ще 30 квітня. Її візит став причиною безлічі мемів, перш за все після відвідин зіркою кав'ярні у спальному районі Львова, на Сихові.

Наступним смішним моментом стало те, що голівудську акторку проігнорував 14-річний Юліан. Він аж ніяк не подав знаку, що поруч з ним п'є каву сама Джолі. Та саме завдяки цьому хлопець став інтернет-знаменитістю.

Втім, візит Джолі був з цілком серйозною метою, адже вона прибула до України з гуманітарною місією. Відвідала залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська. Акторка відвідала також містечко Борислав, де поспілкувалась з дітьми у навчально-реабілітаційному центрі.