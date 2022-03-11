Жертв немає, пожежу ліквідовують, – глава Волинської ОВА про вибухи поблизу Луцька

Зранку 11 березня на аеродромі поблизу Луцька було чути вибухи. У результаті бомбардувань виникла пожежа.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. Про це повідомив голова Волинської ОВА.

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Наразі пожежу гасять. Усі обставини події встановлюють відповідні служби.

Вранці о 05.45 год. 11 березня 2022 року, на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. За попередньою інформацією жертв немає. Наразі ліквідовується пожежа,

– мовиться в повідомленні.

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