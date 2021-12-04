Жертва і десятки постраждалих: моторошні наслідки виверження вулкану в Індонезії
4 грудня 2021 , 22:01Читать новость на русском
Джерело:Channel News Asia
Внаслідок виверження вулкану Семеру в Індонезії загинула щонайменше 1 людина. Також відомо про 40 постраждалих.
Місцеві жителі, які не встигли евакуюватися, опинилися заблокованими у власних домівках. Для порятунку місцевих жителів влада країни залучила гелікоптери.
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Водночас евакуацію ускладнює:
- стрімкий рух лави;
- розпечений вулканічний попіл, який вкриває дороги;
- повністю знищений міст.
Заступник голови адміністрації округу Масдар розповів, що загиблий внаслідок виверження вулкану – житель округу Лумаджанг.
Опіки різного ступеня тяжкості отримала 41 людина.
Виверження вулкану: дивіться відео
Виверження вулкану в Індонезії
- Вулкан Семеру, що розташований на острові Ява.
- Він вивергнув величезний шлейф попелу, який вкрив місцевість.
- Також очевидці зафіксували, як над островом у небо здіймається димова хмара.
- Людей, які живуть неподалік від епіцентру виверження, закликали евакуюватися.
- Моніторинговий орган відразу видав авіакомпаніям попередження про небезпечну хмару. Очікувалося, що вона підійметься до 15 тисяч метрів.
В Індонезії трапилось виверження вулкану: дивіться відео