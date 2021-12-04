Жертва і десятки постраждалих: моторошні наслідки виверження вулкану в Індонезії

4 грудня 2021 , 22:01
Читать новость на русском

Джерело:

Channel News Asia

Внаслідок виверження вулкану Семеру в Індонезії загинула щонайменше 1 людина. Також відомо про 40 постраждалих.

Місцеві жителі, які не встигли евакуюватися, опинилися заблокованими у власних домівках. Для порятунку місцевих жителів влада країни залучила гелікоптери. 

Зауважте Східну Азію накрила серія потужних землетрусів: які країни їх відчули

Водночас евакуацію ускладнює:

  • стрімкий рух лави;
  • розпечений вулканічний попіл, який вкриває дороги;
  • повністю знищений міст.

Заступник голови адміністрації округу Масдар розповів, що загиблий внаслідок виверження вулкану – житель округу Лумаджанг.

Опіки різного ступеня тяжкості отримала 41 людина. 

Виверження вулкану: дивіться відео

Виверження вулкану в Індонезії

  • Вулкан Семеру, що розташований на острові Ява.
  • Він вивергнув величезний шлейф попелу, який вкрив місцевість
  • Також очевидці зафіксували, як над островом у небо здіймається димова хмара.
  • Людей, які живуть неподалік від епіцентру виверження, закликали евакуюватися.
  • Моніторинговий орган відразу видав авіакомпаніям попередження про небезпечну хмару. Очікувалося, що вона підійметься до 15 тисяч метрів.

В Індонезії трапилось виверження вулкану: дивіться відео

 

Автор: Мар'яна Бекало