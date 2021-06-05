Жертви Радянського Союзу: скільки життів загубила "велика держава" своїм комуністичним серпом

Нині в Україні триває війна, у якій уже загинуло понад 5 тисяч наших бійців. У смерті немає краси чи естетики. Втім, все ще є люди, які ностальгують за Радянським Союзом – державою, яка вбила мільйони власних громадян.

Я вважаю, що смерть навіть одного нашого солдата – це вже забагато. І саме цим, на мою думку, ми з вами відрізняємось від росіян, які є прямими нащадками СРСР.

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Чому деякі українці ностальгують за Радянським Союзом

Я продовжую читати, бачити або чути людей, які ностальгують за Радянським Союзом. Мені здається, їх стало менше, але вони однаково є.



Черги в Радянському Союзі / Фото Noodlemagazine

Ці люди й досі кажуть про те, що "хліб коштував копійки, морозиво було смачнішим, а в ковбасу готували зі справжнього м'яса". На їхню думку, у принципі, тоді все було набагато краще, ніж зараз.

Жертви СРСР

Я давно запитую себе: як можна любити країну, яка за час свого існування, вбила, покалічила, відправила в заслання таку кількість власного народу, що аж мороз по шкірі. Як можна називати "великим Радянським Союзом" державу, яка вбила мільйони власних громадян? І я зараз маю на увазі не тільки українців, які постраждали від радянщини чи не найбільше. Я говорю про всі народи, які жили в СРСР.

Точної інформації щодо жертв режиму Радянського Союзу немає, бо її старанно приховували. Усі дані – це занижені цифри. Однак і те, що вдалось знайти – жахає.

Російський соціолог, історик та демограф працює під псевдонімом Сергій Максудов і який є відомим фахівцем із вивчення втрат СРСР. У своєму дослідженні він розділяє часовими проміжками періоди і визначає події, які й понесли за собою найбільші неприродні втрати серед громадян СРСР.

Його робота визначає такі втрати не за весь час існування Союзу, а в періоди від 1918 і до 1958 року включно.

Війна 1918 – 1926

Один із таких періодів, який описує історик, – це 1918 – 1926 роки. Це громадянська війна й те, що було після неї. За цей проміжок часу держава втратила понад 10 мільйонів людей. І це, як вказує Максудов – цифра в середньому. Тобто, коливання можливі, але незначні.

А тепер вдумайтесь у цю цифру: за майже 8 років свого існування так званий великий Радянський Союз знищив 10 мільйонів своїх громадян.

Репресії 1926 – 1938

Наступний період, про який згадує історик – колективізація й репресії 1926 – 1938 років. Голодомор, який сучасна Росія досі не визнає геноцидом, – це пряма політика радянщини і яскрава демонстрація всієї краси СРСР.



Жертви колективізації / Фото CREDO

Далі автор дослідження говорить про те, що в період 1932 – 1934 роки тільки дітей від голоду загинуло більш як 3 мільйони 200 тисяч. Щодо дорослих Максудов озвучує такі страшні цифри: загалом загинуло 7,5 мільйонів, із яких 5 мільйонів – це чоловіки і 2,5 мільйона – жінки.

Післявоєнний час та війна з 1939 по 1958 роки

Наступний проміжок часу, який досліджував російський історик – з 1939 по 1958 рік. Це період репресій, друга світова війна й післявоєнний час. Автор наводить дані, що в 1939 році в межах Радянського Союзу проживало 193,5 мільйони людей. Після перепису населення, в 1959 році – уже приблизно 130 мільйонів. Тобто за цей період зникло понад 60 мільйонів громадян.

Скільки загалом Радянський Союз вбив своїх же

Оцінки втрат різняться, але хочу процитувати автора цього дослідження:

"40 – 45 мільйонів загиблих – такі підсумки, або, як іноді кажуть, витрати 40 років славної історії. Чи можливо таке? І чи було раніше в історії? Очевидно, ні. Нікому не вдавалося знищити за такий короткий термін 40 мільйонів, не те, що своїх підданих, але й лютих ворогів. Ні Атілла, ні Чингісхан, ні Тамерлан, ні Гітлер не зуміли спорудити такі гори з черепів".

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Ось такий він, великий Радянський Союз. І це дослідження виключно про безповоротні втрати – тобто загиблих. А скільки покалічених? Поневолених? Тих, хто все своє життя будував залізні дороги, бо його вважали ворогом народу? Тих, хто працював в уранових шахтах? Чи був засланий на десятки років у ГУЛАГ?

Я не розумію величі Радянського Союзу. Я не розумію, як можна любити те, що вбило цілі покоління. Я не розумію, як можна ностальгувати за всім цим? Незнання історії не звільняє від відповідальності.

Радянський Союз – це імперія зла, – Рейган

Колишній президент США Рональд Рейган дав правильне визначення Радянському Союзу – це імперія зла. Це те, чим був СРСР. Це те, чим є, на мою думку, теперішня Росія.



Рональд Рейган / Фото AFP

Саме тому, пам'ятаючи історію й моторошні цифри жертв, ми маємо повне право не допускати ані комунізму, ані ще якогось русизму в нашій країні. Наш обов'язок зробити все для того, щоби ця нечисть не змогла відновити своє існування на території України. Ми маємо повне моральне право нищити це зло всіма можливими й не можливими методами.