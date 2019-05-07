Жестокая "русская рулетка" на жизнь, или Вероятные причины возгорания самолета в Москве

При посадке в аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом из Москвы в Мурманск. Катастрофа, в результате которой пострадали и погибли люди, была списана, предварительно, на удар молнии.

Хотя, помимо удара молнии сразу же после произошедшего, информационное пространство штурмовала версия о том, что у самолета при взлете оторвало колесо, которое и пробило топливный бак.

В любом случае, следует ожидать хотя бы предварительного заключения следствия, прежде чем делать окончательные выводы. Но, вот ведь вопрос, а будет ли это следствие непредвзятым и профессиональным?

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Почему у меня возник такой вопрос? Да потому, что российским экспертам куда выгоднее будет списать катастрофу на удар молнии, нежели найти реальную, техническую причину аварии, которая лишний раз подорвала бы репутацию и без того дышащего на ладан SSJ-100. Или…

Дело в том, что буквально в марте стало известно, что крупнейший в мире иностранный пользователь самолетов SSJ 100, мексиканская компания Interjet решила отказаться не только от переговоров о приобретении еще 30 самолетов, но, и намерена вернуть России купленные ранее 22 машины (15 из которых в нелетном состоянии) за соответствующую компенсацию.

А накануне того, как мексиканцы, намучавшиеся с российским самолетом, решились на подобный финт, от SSJ 100 отказалась ирландская авиакомпания CityJet.

Так же авиакомпания Brussels Airlines решила отказаться от SSJ-100 в пользу Bombardier CRJ 900, ссылаясь на чрезмерную аварийность и ненадежность российского самолета.

Не имеющий аналогов в мире SSJ-100, справедливости ради, не устраивает не только заграничных покупателей, но и российских. В частности, в 2018 году авиакомпания "Якутия" регулярно сообщала о неисправностях двигателей, их конструкторской недоработке и высокой стоимости ремонта.

Собственно, претензий к самолету очень много, и они касаются, в первую очередь, его надежности. А если еще вспомнить скандал с Воронежским авиастроительным объединением (ВАСО), которое долгое время фальсифицировало сертификаты на авиационный титан, из которого изготавливаются многие детали (опоры, кронштейны и т.д.) для того же Sukhoi Superjet 100, то что удивительного будет в оторвавшемся колесе?

С другой стороны, а что если попадание молнии таки действительно стало причиной данной катастрофы?

Следует понимать, что современные самолеты очень сильно отличаются от своих предшественников и надежно защищены от последствий ударов молнии. С 2000 года всего 8 случаев авиационных аварий произошло по причине ударов молний, хотя, молнии в среднем попадают в каждый коммерческий самолет минимум 1 раз в год.

То есть, выходит, что Sukhoi Superjet 100 оказался в числе тех редчайших случаев, когда молния таки действительно смогла оказать воздействие, причем разрушительное, на самолет? То есть, SSJ-100 это отнюдь не идеальная клетка Фарадея, которой не страшны молнии?

Что же, в таком случае, каково бы ни было заключение расследования, что оторвавшееся колесо, что молния, в любом случае вердикт не на пользу SSJ-100, лишь подтверждающего – этот самолет как "русская рулетка", шансы есть, но стоит ли рисковать?

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