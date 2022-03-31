Жили без тепла, а в місцевих питали, де взяти воду: мобілізовані з Донбасу студенти про умови

Мобілізовані студенти з окупованих районів Донбасу, які потрапили в полон, розповіли, що їх обіцяли відправити на "навчання" на Росію, але потрапили вони у село Веселе, що на Харківщині.

Під час брифінгу щодо примусової мобілізації у вишах окупованого Донбасу, полонені скаржаться на погані умови, в яких їм доводилось перебувати.

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Кажуть, що поселили їх у школу у Веселому, в якій не було опалення, світла і води, та наказали, що якщо буде щось потрібно – шукати самим.

Ми самі шукали, де взяти воду. Питали в мирних мешканців. Вони розповіли, де є колодязь. Харчувались двічі на день, була польова кухня. Нам казали, що супи з тушонкою. Але її там не було. Хліб привезли один раз. Коли його роздавали, він вже був черствий. Доводилось замочувати в чай, щоб він був м’якший,

– розповів один з полонених.

Постійні наряди і багато хворих

Полонені "мобілізовані" студенти розповіли, що їх задачами було на виїздах із села Веселе викопувати опорні пункти для блокпостів та перевіряти виїжджаючі та в’їжджаючі транспортні засоби як Росії, так і цивільних. Згодом передавати усю зібрану інформацію.

Ми постійно були в нарядах, ночами не спали. В нас багато хворих, а ніякого нормального медичного забезпечення не було,

– розповів один із полонених.

Інший сказав, що у Веселому взагалі не було світла – ні в мирних мешканців, ні в "мобілізованих". Проте каже, що місцеві ставились до них добре, бо бачили, як їм важко доводиться.

Полонені запевняють, що ніхто із них ні разу не стріляв з автомата, не чинив насилля та не займався мародерством.

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