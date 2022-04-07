Жінка в Бородянці третю добу чекає, коли її родину дістануть з-під завалів: моторошне фото

У селищі Бородянка, яке звільнили від окупантів, під завалами зруйнованих будинків перебувають люди. У мережі опублікували моторошне фото про біль і зруйноване життя однієї з сімей.

Одне фото, скільки болю

Жінка вже третій день поспіль сидить біля зруйнованого будинку та чекає, поки рятувальники дістануть з-під завалів її сестру та племінника. Працівники ДСНС дали жінці стільця.

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Рідні пані Людмили опинилися під завалами ще на початку березня.



Рідні жінки загинули ще на початку березня / Фото Бородянка Інформаційна

Головне про звільнення Бородянки

Місто Бородянка є одним із найбільш зруйнованих населених пунктів Київської області. Цілих будинків у населеному пункті майже не залишилось.

7 квітня у Бородянці розібрали 2 великих будинки та знайшли 26 тіл.

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