Вбивцю жінки з "червоним манікюром" з Бучі ідентифікували: це російський командир

Нацполіція встановила особу російського військового, який причетний до вбивства Ірини Фількиної під час окупації Бучі. Саме фото її руки з червоним манікюром облетіло світ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бучанську міську раду.

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Що відомо про вбивцю "жінки з червоним манікюром" у Бучі

Так, поліція встановила, що підозрюваним у вбивстві Ірини Фількиної у Бучі є російський військовий Артьом Тарєєв, 1995 року народження, командир 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ РФ.

За даними слідства, 5 березня 2022 року Тарєєв віддав наказ стріляти по всіх цивільних особах, які з’являться у районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної, що у Бучі.

Того ж дня близько 11:15 Ірина Фількіна, яка їхала на велосипеді, була розстріляна російськими військовими – у неї випустили щонайменше 15 куль з автоматичної зброї та БМД-2,

– розповіли у Бучанській раді.

Слідство встановило, що внаслідок наказу Тарєєва на вулиці Яблунській було вбито 13 мирних жителів.

Бучанська міська рада наголошує, що фото жінки з червоним манікюром стало одним із символів російських звірств під час окупації Київщини та облетіло світові медіа. Встановлення підозрюваного у злочині – це важливий крок у розслідуванні воєнних злочинів на території України. Усі причетні до вбивств мирного населення мають постати перед міжнародним правосуддям.