"Отброси общєства": розгорівся скандал через жінку, яка фотографувала людей в укритті в Одесі

Серед українців залишається ще немало прихильників Росії та тих, хто мають друзів на території країни-агресорки. Так одна жінка з Одеси потрапила в мережу після того, як відправила комусь у Росію фото з укриття з дуже образливим підписом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на користувачку з нікнеймом vira_11, яка поширила допис із місцевих теелграм-каналів.

Дивіться також Експрем'єр-втікач Азаров заочно отримав 15 років тюрми за держзраду

Що написала жінка з Одеси користувачу в Росію?

В Пункті незламності, що розташований у 78 школі Одеси помітили жінку приблизно 60 років, яка фотографувала все навколо. Виявилося, що фото вона надсилала через WhatsApp на російський номер телефону. На знімках були люди, які ховалися там під час ворожої атаки на місто. Жінка ще й підписала зроблені фото, зазначивши, що у сховищі перебуває вона й "отброси общєства".

Така зухвалість здивувала й навіть розізлила людей у мережі. Дехто писав, що інформацію про цю жінку треба передати правоохоронцям, адже вона може загрожувати безпеці міста, комунікуючи з росіянами.

Однак думки щодо вчинку жінки розідлилися. Користувач karpov_ivan не вважає, що її переписка – це щось страшне.

Ну це її приватна думка, в чому проблема? Я думаю, що фотографувати приватну переписку це грубе порушення Конституції України, яка гарантує право на конфіденційність листування. Я на місці цієї пані вас би засудив,

– написав він в коментарях.

Користувачка kinograal15 зауважила, що в такому випадку до жінк треба було підійти й запитати, чи дійсно вона вважає людей довкола поганими й чим вона краща за них. До того, ж як зауважила коментаторка, записаний діалог міг би довести, що така прикра ситуація дійсно сталася, а не є фейком.

Інші ж користувачі підозрюють, що жінка все ж пов'язана з Росією, мовляв, що мабуть "вона колись приїхала з якогось мухо**анська, а тепер всім розповідає, що Одеса – це російське місто". У коментарях також висловили думку, що по той бік екрану міг бути не росіянин, а українець, який перебуває на окупованих територіях.

Останні новини про викритих зрадників України