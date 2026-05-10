Стародруки до Праги не доїхали: киянка хотіла вивезти за кордон листівки із зображенням Гітлера

У суботу, 9 травня, на митному посту "Чоп-залізничний" митники знайшли у 53-річної жінки поштові листівки із зображенням Адольфа Гітлера. Втім, до пункту призначення стародруки не доїхали.

Митники вилучили їх під час перевірки й оформлення пасажирів потягу "Чоп-Прага" на виїзд з України. Про таке повідомили на сторінці Закарпатської митниці.

Що відомо про стародруки, які жінка хотіла вивезти з України?

Зазначається, що 5 поштових листівок, датованих 1930-ми роками, знайшли на Закарпатті в ручній поклажі 53-річної киянки. Вона не зазначила інформацію про них у митній декларації, також не сказала про стародруки й митникам. Листівки були в запечатаному конверті серед особистих речей жінки.

Причиною вилучення стародруків із зображенням лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера стали ознаки їхньої культурної, історичної чи антикварної цінності. Такі речі, наголошують у митниці, обмежені до переміщення за кордон.

Згідно з чинним законодавством, вивезення творів друку, виданих до 1945 року, дозволяється за наявності Свідоцтва на право вивезення з митної території України,

– підкреслили митники.

Так як відповідного документа в жінки не було, листівки в неї забрали. При цьому відносно пасажирки склали протокол про порушення митних правил за частиною 3 статті 471 МКУ. Митники також уточнили, що історико-культурну цінність стародруків буде визначати фахівець.

Довідка. Адольф Гітлер (1889 – 1945) – це німецький диктатор австрійського походження, лідер НСДАП, який встановив тоталітарний режим (Третій Райх), розв'язав Другу світову війну та ініціював Голокост. Його діяльність призвела до загибелі десятків мільйонів людей і руйнації Європи.

На митниці в жінки вилучили листівки із зображенням Гітлера: дивіться фото

Які цінні речі можна перевозити через кордон без оформлення окремого дозволу?

Передусім варто ознайомитися з положеннями Закону про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. До предметів, які зазвичай дозволено вивозити за умови підтвердження походження (наприклад, чеками або документами), належать сучасні твори мистецтва, сувеніри та вироби народних промислів, куплені в торговельній мережі.

Також це може бути сучасний живопис, графіка, декоративні вироби (кераміка, скло, дерево, метал, текстиль тощо), створені після 1945 року, а також масово виготовлені релігійні предмети (ікони, хрести тощо).

До цієї категорії входять і побутові речі, виробництво яких датоване після 1945 року, сучасні книги та інша друкована продукція, а також техніка без історичної цінності, виготовлена після 1950 року.

Окремо зазначаються поштові марки після 1991 року, музичні інструменти (за наявності документів про їхнє походження), монети, банкноти сувенірного типу, а також значки. Усі тимчасово ввезені культурні цінності можуть вивозитися лише відповідно до задекларованих документів.

Які правила перевезення через кордон звичайних речей та грошей?

Загалом через кордон заборонено перевозити зброю, вибухівку, боєприпаси, наркотики, отруйні та радіоактивні речовини, а також культурні цінності, підроблені або анульовані цінні папери й товари, що порушують права інтелектуальної власності.

Обмеження діють і на деякі продукти харчування. Зокрема, не дозволяється перевозити свіже м'ясо, ковбасні вироби, сало та молочну продукцію. Для алкоголю й тютюнових виробів встановлені окремі ліміти.

Що стосується грошей, то без обов'язкового декларування українці можуть вивозити за кордон до 10 тисяч євро готівкою. У разі перевищення цієї суми або відсутності декларації передбачений штраф – 1700 гривень або до 20% від незадекларованих коштів.