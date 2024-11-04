Запхала палицю до рота та душила: на Тернопільщині жінку засудили за катування онука

У Тернопільській області відбувся суд над жінкою, яка катувала свого внука через невивчену молитву. Спочатку пенсіонерка побила дитину кропивою, а після засунула палицю до рота і почала душити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Катування внука на Тернопільщині

Так, восени 2022 року в селі Горинка Кременецького району 58-річна Надія Богданевич наказала онуку вивчити молитву, однак малолітній "в силу свого вікового та інтелектуально-розумового розвитку не зміг виконати вказане".

У цей момент в обвинуваченої виник умисел на вчинення катування, оскільки хлопець, на її думку, проявив неслухняність, а саме не вивчив напам’ять молитву. Жінка добре розуміла, що онук через свій розвиток і фізичний стан не зможе захиститися, і з метою покарати його за нездатність вивчити молитву, а також з метою залякування його від будь-якого непослуху, почала його катувати,

– йдеться у вироку.

Повідомляється, що пенсіонерка вирвала кропиву, яка росла неподалік, і почала бути онука нею по обличчю, грудях, спині. У хлопця виникла масивна алергічна реакція, опіки та висип на шкірі. Однак на цьому Надія Богданевич не зупинилася, а взяла дерев’яну палицю, силоміць розтиснула щелепу малолітнього, вставила її в рот та душила онука протягом кількох хвилин, а потім відпустила.

На суді жінка визнала свою провину, зазначивши, що причиною став непослух онука протягом дня. За її словами, подібне було всього раз і попросила її суворо не карати. З огляду на її позитивну характеристику, відсутність судимості, проблеми з здоров'ям, суд призначив покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 рік. Також жінку зобов’язав пройти програму для кривдників строком на три місяці.