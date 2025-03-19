У Дніпрі жінка кинула в сусіда гранату у відповідь на прохання зробити музику тихіше

У вівторок, 18 березня, в одному з будинків Шевченківського району Дніпра між сусідами виник конфлікт. 38-річна жінка кинула в 25-річного чоловіка гранату, коли той попросив зробити музику тихіше.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. На щастя, боєприпас не вибухнув.

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Що відомо про інцидент

Повідомлення про конфлікт поліція отримала близько 4:30. Жителька Дніпра агресивно відреагувала на зауваження сусіда про гучність музики, кинувши в нього гранату Ф-1.

Правоохоронці затримали жінку, вилучивши боєприпас. Згодом їй повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Фігурантці загрожує до 7 років позбавлення волі.

Важливо! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, нещодавно в Луцьку чоловік 1984 року народження погрожував працівникам ТЦК і цивільним травматичним пістолетом і тікав. Його затримали й підозрюють одразу за 2 статтями – у хуліганстві з використанням зброї та погрозах або насильстві щодо службової особи.