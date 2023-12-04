На Рівненщині жінка народила 17-ту дитину

У Рівненській області жінка народила 17 дитину. У сім'ї вже було 8 хлопчиків та 8 дівчаток.

44-річна жінка народила ще одного хлопчика. Головна лікарка медзакладу Вікторія Єнікеєва розповіла, що жінка народжувала природнім шляхом.

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З дитиною та мамою все добре

Наразі з нею та новонародженим хлопчиком все добре.

У Рівненському обласному перинатальному центрі зазначили, жінка народила хлопчика 3 грудня.

У нас трапилась дуже гарна подія. В нашому закладі жінка народила 17-ту дитину. В сім’ї восьми хлопчиків та восьми дівчаток наразі народився дев’ятий хлопчик,

– повідомили у медзакладі.

За словами Вікторії Єнікеєвої, вага новонародженого хлопчика – 3 кг 960 грам, а ріст – 55 сантиметрів. Його матір – мешканка Рівненського району. Вагітність у неї протікала добре. Це вже дев’ята дитина, яку жінка народила у обласному перинатальному центрі.

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