Вдарила по обличчю: жінка ображала дітей на майданчику в Броварах

У Броварах на Київщині стався неприємний інцидент. Жінка чіплялась до малечі на дитячому майданчику.

До поліцейських звернулися небайдужі громадяни, які були біля майданчику. Тепер поліція розслідує обставини інциденту.

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За їхніми словами, 38-річна жінка раптово почала агресивно поводитись. Вона штовхала дітей та вдарила по обличчю дівчинку.

За справу взялись правоохоронці

На місце події одразу прибув наряд поліції. Правоохоронці намагаються з'ясувати всі обставини інциденту.

За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень працівники Броварського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування.

Подружжя знущалось зі своїх дітей

На Київщині був ще один сумний інцидент з дітьми. 29-річна жителька Броварщини разом зі своїм цивільним чоловіком протягом тривалого часу піддавали власних дітей голоду, тортурам і сексуальним знущанням.

Жінка ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством. Наразі життю і здоров'ю хлопчиків віком 11 і 5 років та 3-річній дівчинці нічого не загрожує. За скоєне горе-батькам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слід зауважити, що діти жили у поганих умовах. Вони не їли нормально, а у квартирі антисанітарія. До того ж батьки дітей вживали алкоголь.