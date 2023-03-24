Моторошна помста за невдалі стосунки: як киянка труїла своїх колишніх "призовим" алкоголем

Мешканка Київщини вирішила помститися чоловікам, з якими перебувала у стосунках. Їм вона розіслала отруєні "призи". Один з них упав у кому, після чого помер.

Як зауважив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, від рук жінки помер чоловік з Іванкова. Відомо, що ще п'ятьом пощастило більше. Вони ледь не стали жертвами "загадкового отруєння", передає 24 Канал.

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Чоловіки отримали "призи"

Нєбитов підкреслив, що кожному з чоловіків напередодні прибули посилки з "призом". Колишні кохані жінки отримали по пляшці спиртного та солодощах. І ніхто не підозрював, що це могло бути останнє в їхньому житті спиртне.

На жаль, для одного з них таки було останнє. Так, мешканка Київщини вирішила отруїти колишнього, з яким була у стосунках 20 років тому. Як кажуть правоохоронці, таким чином вона вирішила помститися йому за непросте особисте життя. Щоб поквитатися з чоловіком, вона вирішила його отруїти. Але зробила це у кращих традиціях детективів.

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Отруєні "подарунки"

Жінка вирішила поквитатися з кривдниками так, щоб її ніхто не запідозрив. Для цього створила у соціальній мережі фейковий акаунт крамниці. Вона буцімто влаштовувала розіграш призів до свят. Одним з так званих "переможців" був мешканець Іванкового, з котрим жінка була разом.

Він отримав повідомлення про свою "перемогу". Після чого жінка відправила йому пляшку алкогольного напою та шоколад. Спиртне вона попередньо отруїла.

Чоловік вирішив не зволікати з "призом", взявши його в оборот. Уже дуже скоро він поскаржився на стан здоров'я, навіть не допивши пляшку. В нього почало випадати волосся, тож він звернувся по медичну допомогу. Спочатку його лікували амбулаторно, після чого госпіталізували. У лікарні чоловік упав у кому та помер.

Як кажуть правоохоронці, жінка до отруєння колишніх готувалася ретельно та заздалегідь. Вона також робила все для того, щоб її не викрили. Відомо, що інші потерпілі також зверталися до медиків після отриманих "призів". Відмінність полягає в тому, що вони вижили.