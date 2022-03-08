Жінка – це воїн і надійний тил, – зворушливе привітання з 8 березня від поліції

Попри війну в Україні, державні органи влади вирішили привітати жінок з 8 березня. Найбільше слів подяки отримують військовослужбовиці.

Патрульна поліція України також приєдналася до привітань та озвучила зворушливі слова на підтримку українських жінок.

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Там наголосили, що жінки мають велику силу.

Жінка… Вона і магазин спорядить, і подасть його, і стріляти буде! Ця весна нам показала на всі 100%, що жінка – це воїн, підтримка та надійний тил. Зі святом, жінки! З Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир,

– заявили у поліції.

Правоохоронці подякували жінкам за те, що вони зараз разом з чоловіками в строю. Вони – сильні, витривалі, вірні та відважні.

"І ми зробимо все, щоб вогник у ваших прекрасних очах ніколи не згасав. А сльози були лише від щастя та перемоги", – додали в патрульній поліції.

До слова, українські захисники, навіть попри війну, не забули привітати жінок з Міжнародним жіночим днем – 8 березня. Журналісти 24 каналу зібрали теплі слова від українських військових та силовиків – читайте їх тут.

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Текст Патрульної поліції України:

Жінка… Вона і магазин спорядить, і подасть його, і стріляти буде! Ця весна нам показала на всі 100%, що жінка це — воїн, підтримка та надійний тил. Зі святом, жінки! З Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Дякуємо за те, що ви з нами в строю! Сильні, витривалі, вірні та відважні. І ми зробимо все, щоб вогник у ваших прекрасних очах ніколи не згасав. А сльози були лише від щастя та перемоги. Разом тримаємо стрій! Разом переможемо!