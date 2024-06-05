Інцидент стався у вівторок, 4 червня, близько опівдня на території ринку в Корабельному районі Херсона.

Читайте також Мобілізація в Україні: що робити військовозобов'язаному, якщо є підстави для відстрочки

Жінка вкусила поліцейського

За повідомленням поліції, правоохоронці спільно з представниками ТЦК та СП здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень. Під час цього один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, що підтверджували б його особу, та "став поводитись агресивно".

В цей момент, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи 23-річного сина, жінка вкусила за руку поліцейського. Користуючись моментом, чоловік втік,

– повідомили правоохоронці.

На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Нападницею виявилася 60-річна місцева мешканка. В поліції додали, що чоловік за віком не підлягає мобілізації, але тепер його мати нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського. Жінці загрожує до п'яти років обмеженням волі або ув'язнення на той самий термін.

Жителька Херсону вкусила правоохоронця за руку / Фото: Нацполіція

У Києві конфлікт між ТЦК та цивільним ледь не переріс у бійку