Жінка "пішла по справах" на кілька днів і забула про власних дітей

На Одещині матір на кілька днів залишила самих трьох дітей у квартирі.

У лікарню потрапив дворічний хлопчик із застудою. Про стан дитини повідомила сусідка хлопчика. До квартири, де проживають діти, виїхали правоохоронці та представники служби у справах дітей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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За даними правоохоронців, 33-річна мешканка Ізмаїла – мати-одиначка, яка виховує трьох неповнолітніх дітей. Дітям від двох до восьми років. Поліція також з’ясувала, що з дітьми протягом трьох днів нікого не було.

У квартирі панував безлад і антисанітарія, їжа була зіпсована. Тому правоохоронці прийняли рішення помістити неповнолітніх до реабілітаційного центру.

Мати прийшла до поліції та поцікавилась долею дітей лише через добу. У поліції додали, поки жінка буде наводити порядок у квартирі та проходитиме переоцінку цінностей, діти залишаться в реабілітаційному центрі.