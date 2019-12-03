Жінка протягом року через суд доводила, що жива

На Дніпропетровщині жінка із вадами слуху поїхала з дому, а коли повернулась, виявила, що родичі визнали її померлою.

Інцидент стався в селищі Широке, у місцевому РАЦСі жінку визнали померлою. Про це повідомляє Криворізький центр безоплатної правової допомоги.

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Через рік Широківський суд визнав юридичний факт того, що громадянка жива. В центрі БВПД додали, що тепер жінка має можливість отримати паспорт та оформити пенсію з інвалідності.