Жінка протягом року через суд доводила, що жива
На Дніпропетровщині жінка із вадами слуху поїхала з дому, а коли повернулась, виявила, що родичі визнали її померлою.
Інцидент стався в селищі Широке, у місцевому РАЦСі жінку визнали померлою. Про це повідомляє Криворізький центр безоплатної правової допомоги.
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Через рік Широківський суд визнав юридичний факт того, що громадянка жива. В центрі БВПД додали, що тепер жінка має можливість отримати паспорт та оформити пенсію з інвалідності.
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