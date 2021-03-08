Жінки завжди були відважніші від чоловіків, – Папа Римський

Папа Римський Франциск заявив, що жінки є відважніші від чоловіків. Однак у багатьох країнах жінок досі принижують.

Папа про відважність жінок

Голова католицької церкви розповів також про випадки приниження жінок.

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Понтифік згадав про "прейскурант", за яким бойовики "ІДІЛ" "купували" християнських і єзидських жінок.

За його словами, за такими прикладами "далеко ходити не треба" – у центрі Риму боротьба проти торгівлі людьми є щоденним викликом.

Папа також розповів про зустрічі з жінками, яких визволили із сексуального рабства.

Жінки досі є невільницями і ми повинні боротися, боротися за гідність жінок. Бо вони є рушієм історії. Це не перебільшення, не комплімент з нагоди свята. Жінки є рушієм історії,

– заявив понтифік.

Зауважимо, 8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. Він є символом боротьби жінок за права. У Києві вже відбувся традиційний марш жінок. Гаслом заходу стали слова: "У пандемії жіноче обличчя".



Міфи та правда про 8 Березня / Інфографіка 24 каналу