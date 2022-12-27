Захист України – справа не лише чоловіків: почалося тестування жіночої польової форми і білизни

У лавах Збройних сил служать чимало жінок. Для їхньої зручності нарешті створили жіночу військову форму.

Її тестування вже розпочалося. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

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Скільки жінок є в українській армії

Резніков розповів, що у 2021 році кількість жінок в лавах Збройних сил України становила близько 30 тисяч. З початком повномасштабного вторгнення Росії військовослужбовиць стає дедалі більше:

у ЗСУ служать 41 тисяча жінок,

ще близько 19 тисяч жінок є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії.

Безпосередньо у бойових діях беруть участь близько 5 тисяч жінок.

Сьогодні Україна має потужний показник за кількістю жінок у Збройних Силах навіть серед країн-членів НАТО,

– зазначив міністр.

Кількість військовослужбовиць в арміях країн-членів НАТО коливається від 0,3% до 20%, зокрема:

У США – 17%,

у Великій Британії – 11%,

в Польщі – 7%,

в Данії – 8%,

в Естонії – 10%.

Своєю чергою, в лавах ЗСУ є 9% жінок. Водночас досі доволі гостро стояло питання наявності відповідного одягу і білизни для військовослужбовиць.

"Коли влітку, за ініціативи проєкту #ArmWomenNow і громадської ініціативи #FormaTwo та за участі радниці – уповноваженої Президента України з питань безбар'єрності, Міноборони розпочало працювати над зразками жіночої форми, вивчати досвід, то виявилось що доволі не багато країн, в арміях яких представлена жіноча польова форма", – додав Резніков.

Він додав, що жіноча польова форма є навіть не в усіх країнах-членах НАТО, чий стандарт застосовується для пошиття.

"Та і взагалі, жіноча військова форма довго не була повсякденністю в жодній країні. В США, до прикладу, жінкам дозволено служити в армії з 1948 року", – зауважив очільник Міноборони.

За його словами, лише у 2011 році в американських Збройних силах розробили саме жіночу версію уніформи, яка б підходила по антропологічних параметрах.

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Розпочалося тестування жіночої форми

Міноборони спільно з волонтерами кілька місяців займалося питанням жіночої військової форми та білизни. І ось нарешті перші партії вже надійшли до декількох бригад на тестування.

Спільно з волонтерами виготовили 2 варіанти костюма та спідньої білизни для військовослужбовиць. Їх досліджуватимуть під час експериментального носіння у військових частинах.

Також досліджуватимуть теперішню модель польового костюма, шляхом його розукомплектування та надання захисницям кітеля та штанів різної розмірної сітки.

Відповідно до процедури, після тестування форми захисницями й отримання від них зауважень та побажань виробник доопрацює екземпляри. Після цього за підписом Резнікова внесуть зміни до наказу Міноборони "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв".

"Поряд з цим триває робота з вивчення можливості застосування тканини з еластаном. Ця тканина дозволяє внаслідок своїх властивостей та з урахуванням антропометрії жіночої фігури припасувати їх відповідно до потреб військовослужбовиць", – розповів міністр.

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Також планують розробити жіночі берці

Резніков зауважив, що питання полягає не лише в одязі.

Вже за кілька тижнів – у січні, ми плануємо розпочати роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями. Те саме стосується і бронежилетів з урахуванням антропологічних властивостей,

– заявив очільник Міноборони.

Експериментальний зразок такого бронежилета вже розробили українські виробники. Зокрема, він має засоби для перерозподілу навантаження. Після завершення циклу випробувань, згідно з визначеними процедурами, він піде у війська.

"Окремо має стояти питання забезпечення формою вагітних. Тут, на жаль, є прогалини. І ми теж повинні над цим працювати. Така форма вже передбачена, наприклад, для військовослужбовиць в Німеччині", – додав Резніков.

Минулого року комбінезони для вагітних почали тестувати в армії США. В Україні волонтери й тут не були осторонь. За словами міністра, він читав про відшиту форму для вагітних для однієї з військовослужбовиць.

"Українські жінки – сміливі й фахові. Українські жінки – це про незламність. Про силу. Про характер. Вони незалежні, як і наша Держава. Снайперки, артилеристки, танкістки… Вони без страху боронять нашу землю і знищують ворога. Жінки в медичних силах надають допомогу нашим воїнам – жінкам і чоловікам, на передовій під ворожими обстрілами", – наголосив глава Міноборони.

Тож, за словами Резнікова, захист України від окупантів – справа не лише чоловіків. Адже жінки пліч-о-пліч з побратимами боронять Україну та українців.

"А ми маємо зробити усе, аби їм було зручно і комфортно. І ми це зробимо. Дякую вам за відвагу. Дякую за службу. Слава Україні", – підсумував міністр.