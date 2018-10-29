16:53
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Жінці, яка втопила рідних дітей, оголосили підозру: скільки років за ґратами їй загрожує

      1686 Читать новость на русском
      Катерина Бабкіна
      Катерина Бабкіна / uaportal.com

      Горе-матері, яка втопила двох своїх маленьких дітей, оголосили підозру. Тепер їй мають обрати запобіжний захід.

      Нагадаємо, 26 жовтня у Києві матір втопила 2 своїх дітей – 6-річну Ганну та 5-річного Данила Бабкіних. Спершу брата з сестрою розшукувала поліція, а в неділю вже стало відомо, що дітей втопила в озері їхня матір Катерина Бабкіна. Жінка зізналась у скоєному. Вона теж хотіла втопитись, проте не змогла.

      Читайте також:  Матір втопила власних дітей: деталі моторошної трагедії в Києві

      У столичній прокуратурі кажуть: будуть просити арешт. Кримінальне провадження відкрили за фактом умисного вбивства.

      28 жовтня біля озера, де сталася трагедія, правоохоронці разом з жінкою провели слідчий експеримент. Їй мають призначити судові експертизи, зокрема, перевірять психічне здоров'я.

      Зазначимо, що поліція почала розшук дітей після звернення їх батька. Він повідомив: колишня дружина пішла з дому зранку в п'ятницю. Взяла з собою дітей. І згодом з нею зник зв'язок. Поліцейські знайшли жінку наступного дня на трасі Київ – Чернігів у неадекватному стані. Вона спочатку заявляла, що діти захотіли купатись в озері. А згодом зізналась, що втопила їх.

      Тепер їй загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув'язнення. 

      Теги: Новини Києва Діти і неповнолітні Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      сьогодні , 16:00 Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      Дмитро Гнап
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 15:00 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      сьогодні , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      сьогодні , 15:00 Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      Злой Одессит
      Ангела Меркель: біографія політика
      сьогодні , 14:50 Ангела Меркель: біографія політика
      Настя Сукач 3534
      Масове вбивство у Керчі: з'явилося повне відео дій стрільця
       21 жовтня , 14:06
      У Росії по-звірячому вбили відомого актора, який намагався змінити стать, – ЗМІ
       31 березня , 17:52
      В Італії з ножами напали на вболівальників київського "Динамо"
       23 листопада 2016 , 15:08
      Наїзд на людей у Німеччині: з'явились перші деталі
       7 квітня , 21:46
      Справа Гандзюк: одного з підозрюваних відпустили під домашній арешт
       13 вересня , 15:29
      Суд може зайнятися "чорною бухгалтерією" регіоналів уже в жовтні
       30 вересня 2016 , 19:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук