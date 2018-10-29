Жінці, яка втопила рідних дітей, оголосили підозру: скільки років за ґратами їй загрожує

Горе-матері, яка втопила двох своїх маленьких дітей, оголосили підозру. Тепер їй мають обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, 26 жовтня у Києві матір втопила 2 своїх дітей – 6-річну Ганну та 5-річного Данила Бабкіних. Спершу брата з сестрою розшукувала поліція, а в неділю вже стало відомо, що дітей втопила в озері їхня матір Катерина Бабкіна. Жінка зізналась у скоєному. Вона теж хотіла втопитись, проте не змогла.

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У столичній прокуратурі кажуть: будуть просити арешт. Кримінальне провадження відкрили за фактом умисного вбивства.

28 жовтня біля озера, де сталася трагедія, правоохоронці разом з жінкою провели слідчий експеримент. Їй мають призначити судові експертизи, зокрема, перевірять психічне здоров'я.

Зазначимо, що поліція почала розшук дітей після звернення їх батька. Він повідомив: колишня дружина пішла з дому зранку в п'ятницю. Взяла з собою дітей. І згодом з нею зник зв'язок. Поліцейські знайшли жінку наступного дня на трасі Київ – Чернігів у неадекватному стані. Вона спочатку заявляла, що діти захотіли купатись в озері. А згодом зізналась, що втопила їх.

Тепер їй загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.